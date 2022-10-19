小時候總被大人教訓，吃飯的時候要專心，不准看電視、滑手機。近日大陸一名10歲女童發現88歲的曾祖母一邊吃飯一邊玩手機，於是出聲阻止，沒想到曾祖母只是回頭看了一眼，根本不聽勸，角色互換的畫面成功逗笑家人，就連網友們都覺得十分有趣。

根據《白鹿視頻》報導，雲南省昭通市一名余姓女子拍攝到有趣的畫面，當時他們一家人正坐在飯桌前吃晚餐，只見一名老奶奶手裡捧著飯碗，一邊吃飯一邊看手機裡的影片，不專心用餐的樣子讓一旁10歲的曾孫女看不下去，出言阻止：「老祖母別看了，快吃飯了。」未料奶奶只是回頭看了一眼，又轉回去繼續看手機，完全不理會曾孫女說的話。

余姓女子受訪時表示，影片中的老奶奶是她的外婆，今年已經88歲了，但身體非常健康，沒有眼花、聽力不好等問題，飯吃的甚至比自己還多，平時外婆就像個「網癮少女」，非常喜歡滑手機。影片拍攝當天，外婆一如往常地拿出手機，一邊吃飯一邊看影片，一旁10歲的小姪女平時也會被大人教訓吃飯不要玩手機，沒想到這招被反過來用在外婆身上了。

影片曝光後，網友們都覺得逗趣不已，忍不住笑說，「曾祖母：你知道我為啥88歲還這麼健康嗎？因為我不管別人閒事」、「這個歲數了，想玩就玩吧」、「扭頭的時候看到了罵人的眼神」、「這年紀想玩就玩，不然沒事幹」、「老人這樣很好，有自己的愛好，也是快樂充實的晚年啊」、「仿佛看到了老了的自己。」