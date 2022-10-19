日本一名大學生平時喜歡拍攝鳥類，近日他發現一隻正在曬太陽的麻雀，坐在地上一動也不動，由於牠的羽毛非常蓬鬆，多到覆蓋至地上，乍看之下宛如融化，讓他直呼非常有趣，趕緊將麻雀的模樣拍下，照片曝光累積8千多人按讚。

關東大學四年級學生@kaya_kotori平時喜歡拍攝野鳥，尤其是麻雀，近日他外出拍攝時，發現地上坐著一隻麻雀，正在曬太陽，由於每到冬天，麻雀為了保暖，都會長出較細的絨羽，身上羽毛自然就會變得更蓬鬆，外觀看起來就會比夏季時還要胖，這隻麻雀的羽毛多到碰地，兩隻腳全消失，就像是融化了一樣。

原PO提到，麻雀是野鳥的一種，當時他只能在遠處觀察，擔心太靠近可能會嚇跑對方，雖然他經常拍攝鳥類，但這也是他第一次看到「融化」的麻雀，而麻雀是他最喜歡的鳥類，雖然牠們數量很多又常見，但麻雀總是能帶給他靈感，而且觀察久了會發現，麻雀非常獨特，每一隻都擁有不同個性。

根據《陽明山國家公園》介紹，麻雀全長約14至15公分，嘴部粗又短，呈現圓錐形，頭上有栗色，臉部還有一塊黑斑特徵，棲息於海拔600公尺以下的人類環境，是臺灣最普遍也最容易看到的野鳥，主要以種子、果實等為食，但牠們也喜歡吃稻穀，以往常被視為害鳥，不過繁殖期間會大量捕捉害蟲，用以餵食雛鳥，完全驅趕牠們不見得有利於農作收成。