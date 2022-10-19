不少人都將寵物視作家人一樣的存在，彼此感情非常深厚。大陸一間貓咪咖啡廳的老闆近日發現，有人將一隻白貓棄養在店門口，原本她非常生氣，但之後就看見寵物包裡的紙條，得知原主人是因為癌症晚期，無奈之下才將貓咪交付給她，更說「下個月如果我還活著，希望可以來看望牠。」讓老闆頓時一陣心酸。

綜合陸媒報導，浙江杭州一名開貓咪咖啡廳的蔡姓女子，日前發現有人棄養一隻白色貓咪在店門口，原本她非常生氣，但拎起寵物背包時，發現裡面貼有一張紙條，主人透露自己檢查出癌症晚期，迫於無奈才會將貓咪託付給貓咖，「本人自知這種做法很不負責，實在是無奈之舉。」更說如果有機會活到下個月，就一定會到店裡看望貓咪。

蔡姓女子看完白貓主人的「遺言」頓時感到一陣心酸，表示一定會收留這隻貓咪、好好照顧牠，也希望有機會可以和白貓主人取得聯繫、變成好朋友，給予他精神上的幫助，像是每天帶貓咪去探望他，讓他在治療之餘心情也能愉悅一點。

新聞一出，網友們對於原主人的遭遇都相當感慨，忍不住紅了眼眶，「想跟貓貓說，你沒被拋棄，你的主人用另一種方式繼續愛你」、「好心酸啊，希望主人能再來看看貓貓」、「反而覺得這樣的主人還挺負責任，至少找了好人」、「好難過啊！希望主人會好起來」、「希望下個月查出來是誤診，讓主人來把貓咪接回家吧」。