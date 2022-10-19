美國一名釣客日前在佛羅里達州釣魚，釣到一隻大口黑鱸，但牠的嘴巴卻露出一條像是老鼠尾巴的不明物體，釣客伸手一拉，竟拉出一條比魚本身還要長的蛇，讓他大吃一驚。

美國釣魚同好網站「Panfish Nation」近日在Instagram分享一段驚人影片，當時釣客補到一隻長約16英吋（約40公分）的大口黑鱸（Largemouth Bass），但牠的嘴巴裡卻露出一條像是老鼠尾巴的不明物體，釣客好奇一拉，竟拉出一條長達22英吋（約56公分）的襪帶蛇（Garter Snake），讓大家都震驚不已。

大口黑鱸作為一個飲食多樣化的機會主義掠食者（Opportunistic Predators），幾乎沒有牠們不吃的獵物，由於大口黑鱸大多生活在泥底質的溪流、池塘、湖泊等水域，因此通常以鯉科小魚（Minnows）、鱥魚（Shiners）、鯡魚（Shads）、翻車魚（Sunfish）為食，但牠們還會吃許多奇奇怪怪的食物，包含小鴨子、老鼠、蜥蜴、青蛙、烏龜和蛇，甚至是熱狗或自己的同類。

過去也有類似的事情發生，澳洲2021年爆發鼠疫，成千上萬的老鼠在各地流竄，一名釣客到新南威爾斯州麥覺理河（Macquarie River）垂釣，發現河裡的墨瑞鱈魚（Murray Cod）異常肥美，未料釣起來後，才驚覺牠們體內有許多尚未消化完畢的老鼠屍體，畫面怵目驚心。