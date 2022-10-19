美國加州一名男子從小體毛就很多，長大後依舊濃密，從外觀上來看，像是全身毛茸茸的「狼人」，他還曾試圖將體毛剃光，但過了3個小時後，毛又開始長了出來，讓他感到非常頭痛，如今他選擇改變心態，將自己的故事分享至網路。

根據《每日郵報》報導，泰迪熊先生（Mr Teddybear）從13歲開始長體毛，而且毛髮非常茂盛，長大後也是如此，由於與別人不同，讓他感覺非常尷尬，甚至還會用醫美雷射除毛，但效果都不佳，有一次他還發現，毛剃光3小時後又開始長了出來。

泰迪熊先生提到，走在路上容易遭受異樣眼光，他的前任也非常不喜歡濃密體毛，甚至經常要求他剃光，但隨著時間改變，他漸漸選擇接受自己，認為擁有濃密體毛並非壞事，現在也敢穿無袖背心出門，不再遮掩身上的毛髮，雖然有些人會對他指指點點，甚至稱他為「狼人」，但泰迪熊先生已經完全不在意。

泰迪熊先生透露，濃密體毛也對生活造成不便，洗澡完他不僅要吹頭髮與鬍鬚，還要吹乾前胸與後背的體毛，太潮濕容易讓毛髮捲起來，到了夏天更麻煩，外出時他總是汗流浹背，而且體毛還會隨季節而改變，夏天會出現脫毛情況，冬天則較少，且毛髮又會變得濃密，「冬天將近時，我家到處都是毛髮，不過這些毛確實能讓我更保暖」。