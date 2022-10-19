不少家長幫孩子取名時，都希望取得吉利的名字，不過隨著時代改變，現代人命名概念不同於以往。大陸山東一對夫妻近日迎來第一胎，為了幫孩子取個響亮的名字，搭配父親姓張而取為「張總」，夫妻倆將此事分享至網路，引發熱議。

綜合《星視頻》報導，山東煙台一名25歲閆（同閻）姓女子，與大他2歲的張姓丈夫結婚，兩人近日迎來第一胎兒子，為了幫孩子迎來財運，因此將他取名為「張總」，該名母親事後發文表示，雖然目前還沒懷第二胎，但她下一胎會取名為「閆總」。

不少網友看了表示，「一出生就是霸道總裁」、「這個名字聽起來就不好惹」，但也有人認為不妥，「這個名字長大後進入職場，恐怕會不好混啊」、「那父母的職位一定要是公司董事長，否則會好沒面子」、「這個名字聽起來太胡鬧了吧！孩子以後上學時會被同學笑，一定會吵著要改名」。

無獨有偶，安徽安慶市一對夫妻近日也生下兒子，並取名為「伍拾憶」，讀起來就像是「五十億」，夫妻倆提到，他們是在2020年十一國慶結婚，而寶寶的預產期正好也在國慶期間，所以孩子還未出生，小名就叫做「十一」，除了取自諧音外，也希望夫妻倆看到孩子，能重拾相戀的美好回憶。