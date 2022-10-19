在主人心中，「妹妹」是一隻傲嬌的約克夏，對於自己小公主的人設，「妹妹」也是了然於心，溝通時姐姐給的照片裡面，「妹妹」就單愛這一張外拍的照片，牠覺得照片裡的自己像麻豆般，手長腳長的擺出最漂亮Pose，因為牠不喜歡姐姐老是叫牠「短～腿～妹」，牠要姐姐把這張放大，放在家裡最顯眼處。

「妹妹」眼睛有白內障，還有心臟問題，但主人總認為不過是老化。意識到不對勁已經是離世前一周的事了，說是腎衰要打皮下，但考慮到上班忙，決定住院請醫師代打，然後再每天去看牠。姐姐說，如果知道「妹妹」已經時日不多了，就不會選擇這樣的權宜之計，住院三天就走這件事，主人非常震撼與心痛。

約克夏「妹妹」最喜歡的麻豆照。(圖/妹妹的姐姐提供)

姐姐回憶說，第一天去看「妹妹」時，平常只要聽聞主人聲音就會很興奮的牠，卻老待在籠子的一角完全沒有反應。而平常眼睛看不見，不太敢自己走路的牠，第二天探視散步時，卻又很自在的往前走，現在想來想必是迴光返照。

「妹妹」的媽麻是姐姐的姊姊，另一半剛走沒多久，頓時又沒了「妹妹」，讓媽麻不時哀嘆著：「妹妹啊，你都不撐住，說走就走，一點都不想要媽麻嗎？」媽麻好想能夠感應到另一個世界的祂們倆，苦苦等待祂們結伴到她的夢裡，卻始終等不到，內心非常在意，於是姐姐幫忙預約了這場溝通。

「媽麻，如果你用等待來逃避離別的苦痛，我們真的很想讓你感覺得到，但媽麻沒有這樣的頻率可以跟我們對上呀」、「媽麻，我知道，你看著我，我看著你，你才會覺得我愛你，但不是妹妹不讓你看，是我不知道我變透明的，要怎麼讓你看」、「媽麻，看不到不代表不存在，我們沒有丟下你哦」妹妹回應。

問牠為什麼住院第一天，要縮在籠子一角不願意對主人有反應，是不是傲嬌公主生氣了？「妹妹」一開始不想談這個話題，只一再跟我強調自己有多漂亮，後來再三追問，牠才承認是有那麼點不高興。「我眼睛看不到，那裏好多其他狗狗的味道，我沒有安全感」、「我假裝對你們不在意，因為我不知道那是最後一面了，對不起...但後來散步好開心，可以把記憶都停留在那裏就好嗎？」難怪有些溝通師不喜歡問這樣的問題，的確有些毛孩不想再去回想不愉快的回憶。

「妹妹」接著說，「不要把離開當做是悲劇，我只是想去換個新的身體回來而已， 兩顆眼睛白白的，你不覺得很醜嗎？我難過死了，一點都不漂亮，你們就當作妹妹去整型好了，等我美美的回來呀！」但媽麻說她不敢再養了，因為萬一不是妹妹怎麼辦？「妹妹」鼓勵她，「就算妹妹回來，也會是一隻全新的生命，不一定會長的一樣啊，所以媽麻，你就勇敢去接納新的愛吧！」

很多人對於逝去的毛孩的愛，總是會吝惜於再分享給另一隻，擔心這樣的「背叛」稀釋掉自己原先濃濃的愛，或汙染了那份愛的純粹，所以不敢再養，但妹妹很堅持的說：「我回來還是要恰恰的，這樣比較好認。」