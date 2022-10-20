萬物皆有靈！斯里蘭卡一名56歲男子近日過世，家人在家中舉辦告別式，死者生前餵養的長尾葉猴也趕來現場，看到主人的遺體後，牠站在棺材旁久久不肯離開，不斷用前肢搖晃遺體，似乎不相信主人已過世，畫面讓人看了非常心疼。

#WATCH | Gray Langur refuses to accept his feeder’s death, tries to wake him up.



Srilanka - A heartbreaking video of a monkey attempting to wake a dead man has turned viral.



56 year old Peethambaram Rajan, a resident of Batticoloa died on 17th October after feeling unwell. 😔 pic.twitter.com/GKjuR04vom — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 19, 2022

根據《今日印度》報導，斯里蘭卡拜蒂克洛區（Batticaloa）一名56歲男子拉詹（Peethambaram Rajan），日前因身體不適過世，他的家人在家中舉辦告別式，當天許多親友都前來悼念，還出現一隻長尾葉猴（Gray langur），牠看到拉詹後馬上跳到棺材旁。

只見長尾葉猴待在拉詹遺體旁，不斷用前肢拍打他，甚至還將臉貼在拉詹的頭部，似乎想確認他是否還有呼吸，發現拉詹都沒有任何反應，牠還試圖扯下遺體脖子上的花圈，親友發現後連忙阻止，而長尾葉猴很快就冷靜下來，繼續待在棺材旁不肯離開，之後再次用臉貼拉詹，好像在作最後道別。

死者家人表示，拉詹在過世前，餵養長尾葉猴好長一段時間，他們也發展出跨越物種的感情，所以當拉詹去世時，牠才會來看主人最後一面。現場影片曝光後，不少人心疼的表示「猴子不斷搖晃遺體，似乎是難以接受主人過世的消息」、「也許有人認為，猴子可能只是餓了，正在喚醒主人餵牠，並非真的難過，但我寧肯相信猴子有靈性」。