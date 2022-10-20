動物若沒有了頭，基本上都難以存活。大陸四川一個池塘裡出現一條「無頭魚」，在水裡靈活游動，看起來宛如殭屍，飼主解釋，這一條雷龍魚與同伴打架，導致牠嘴部與眼睛受傷，傷口疏於照顧而潰爛，看起來像是沒有頭，目前他正在幫魚進行治療。

綜合陸媒報導，四川成都一名劉姓飼主養了許多條雷龍魚，原本放在魚缸裡群養，豈料近日其中一條雷龍魚與同伴打架，導致牠嘴部與眼睛受傷，第一時間又未發現，牠的傷口被細菌感染，潰爛相當嚴重，看起來就像是沒有頭一樣，飼主將無頭魚的影片分享至網路，引發討論。

劉姓飼主提到，受傷的雷龍魚其實還有頭，只是因臉部傷口潰爛，才會讓人誤以為牠頭斷了，嚴格說起來，牠應該是「無臉魚」，當下發現愛魚受傷，他也趕緊進行治療，並將魚放到院子的池塘裡，有助於雷龍魚療傷，目前魚已在池塘活了7、8天，恢復狀況良好，2、3個月後魚的肉就會重新長出來。

劉姓飼主最後補充，他看到無頭魚求生意志強烈，感到非常佩服，認為人也應該向牠們學習，受傷時要堅持下去，整裝再出發，一定能迎來好結果。無頭魚的影片曝光後，不少網友驚呼「長知識了，竟然還能長出來，牠真的好堅強啊！」、「沒有主人解釋，真的會以為看到靈異事件」、「根本就是無頭殭屍魚」。