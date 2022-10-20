義大利那不勒斯（Naples）近日發生一起公墓建築倒塌事故，造成4層樓棺木裸露，並懸掛在破敗的建築中，隨時都可能掉落，畫面令人發毛。據悉這已經是當地第二次發生類似意外，讓家屬及官員十分不滿，怒轟公墓管理不善。

綜合外媒報導，這起事故發生在那不勒斯規模最大、年代最悠久的波焦雷亞萊（Poggioreale）紀念公墓，而這次倒塌的是一處名為「復活」（Resurrection）的4層樓高建築，於17日下午突然傳出一聲巨響並冒出濃濃的粉塵後坍塌，導致10多具棺木傾斜地卡在樓板廢墟並懸掛半空中，整體看起來搖搖欲墜，所幸當天公墓並沒有對外開放，因此沒有造成民眾傷亡。

目前這起坍塌事故的原因尚在調查當中，不過這並不是波焦雷亞萊公墓第一次發生倒塌，今年1月時該公墓的另一處建築物也曾發生坍塌，造成約莫300個墓穴毀壞，事發原因都還在調查中，不料又發生相同事故。

消息一出，受害家屬群情激憤，18日走上街頭抗議，指控墓地管理不善，其中一名男子博迪（Maurizio Boddi）表示，他的妻子、父母和岳父母的棺材都安置在這棟大樓的壁龕中，「唯一慶幸的是他們的棺木沒有掉出來，因為位置更靠近內部一點」。當地官員也指出，「那不勒斯的墓地多年來無人照管，被放在那裡自生自滅，最終淪為騙子和奸商眼中的肥羊」。