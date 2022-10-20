未婚妻結婚，新郎竟不是自己。大陸安徽一對新人準備結婚，豈料新郎在婚禮前夕，因疫情被封控，導致他沒辦法返鄉辦婚禮，但根據當地習俗，婚期訂好就不能隨意更動，要不然有「改嫁」的意思，最終親屬讓新郎的妹妹上陣，穿上西裝迎娶嫂子。

綜合陸媒報導，安徽宿州一對新人打算返鄉舉辦婚禮，豈料婚禮前夕，新郎因疫情被封控，導致他不能參加自己的婚禮，但喜帖都已經發出去，而且根據當地習俗，婚期已定就不能隨意改動，因為改期有「改嫁」的意思，讓親屬們都非常頭疼。

新郎親屬表示，新娘非常通情達理，得知新郎不能到場，她也沒有要改期，決定尊重當地的習俗，眾人討論後，決定讓新郎的妹妹代替哥哥，穿上西裝迎娶未來的嫂子，由於此情形非常少見，當時現場吸引不少村民圍觀，婚禮過程相當順利。

影片曝光後，不少網友笑著說，「今天我們結婚了，但新郎不是我」、「妹妹萬萬沒想到，她這輩子還能當新郎」、「以後兄妹吵架，妹妹就說『你老婆還是我幫你娶回來的呢！』秒占上風」、「之前我朋友結婚，當時新郎也是在隔離，婚禮上他們就做了一個新郎的人形立牌，過程中還有視訊，讓新郎與親友們打招呼」。