許多人對胎內記憶並不陌生，顧名思義就是寶寶出生前的記憶，儘管有些人嗤之以鼻，但的確有不少父母獲得孩子的驚喜回覆。不過美國一名5歲的白人男童路克（Luke Ruehlman）卻是擁有前世記憶，說自己上輩子是黑人女性，原本媽媽不當一回事，但隨著越來越多的細節驗證，讓她愈發毛骨悚然。

綜合外媒報導，美國俄亥俄州一名5歲男童路克擁有一頭金髮，但他從2歲還在牙牙學語的階段，就不斷說出一個女生的名字「潘」（Pam），還表示自己前世是女生，原本路克的父母不以為意，加上身邊親友並沒有名叫「潘」的人，因此堅信路克可能是在電視上或是哪裡聽到，才會將這個名字不斷掛在嘴邊。

路克的媽媽艾莉卡（Erika）憶述，某天路克告訴她，「我以前是女人，被燒死之後上了天堂，看見了上帝，不過上帝將我推下去，當我醒來就成了小嬰兒，後來你把我取名為路克」。此外，路克又陸續透露出更多細節，包括自己上輩子有著一頭黑髮，還帶著漂亮的耳環。

後來艾莉卡忍不住好奇，上網搜尋蛛絲馬跡，果真發現有一位原名叫潘蜜拉（Pamela Robinson）的黑人女子，30歲時死於1993年的一場大火，該火警造成19人喪生。為了證實路克的說法，他們參加了超自然研究的相關節目，節目中安排了許多黑人女性的照片，並要路克指出哪位是「潘」，讓眾人震驚的是，路克毫不猶豫地正確指出，還說「那就是我！」

此外，艾莉卡也發現兒子和「潘」有一些奇怪的相似之處，包括他們都對美國盲人歌手汪達（Stevie Wonder）以及電子琴著迷不已，種種巧合讓艾莉卡覺得毛骨悚然。當地媒體也聯繫上「潘」的家人，希望了解更多已故家庭成員的訊息，但對方拒絕做出任何評論。