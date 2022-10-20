清朝皇室會定期舉辦選秀，除了挑選后妃人選，再來就是宮女，宮女入宮後，主要工作就是服侍妃嬪，學習禮儀及縫紉初期，經常遭受打罵，有些宮女受不了便投井自盡，還有人被活活打死，而宮女到了25歲就必須離宮，有的還會與太監形成「對食」關係，也有宮女被指婚許配給太監。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平提到，清代選秀女分為兩種，一種是外八旗選秀，選出成為皇帝后妃或宗室王公指婚的對象，另一種是內務府包衣秀女，也就是所謂的宮女，內務府選秀每年舉辦，選中的秀女入宮替補除役宮女的位置。

清末夏仁虎在《舊京鎖記》寫到，宮廷內的宮女數量不得超過500人，不過清朝史料中，並未發現這類規定，只明確記錄不同階級后妃能使用的宮女數量，例如皇太后12名、皇后10名、皇貴妃8名、常在3名、答應2名等，而清朝皇帝愛標榜節儉，後宮宮女數量確實比前朝少，而且皇帝是由太監服侍，身邊絕不會有宮女。

宮中還分為大宮女和小宮女，大宮女是資深宮女，小宮女就是新進人員，宮女入宮後，會被安排到大宮女身邊學習，小宮女若學得不好，大宮女恐會遭牽連，因此她們有責打的權力，嘉慶九年，壽康宮宮女「平安」就因學習緩慢，遭大宮女「全喜」責打，入宮僅3個月就受不了而投井自盡，新進宮女除了被大宮女責罰，也會被妃嬪打罵，例如乾隆帝的惇妃，就曾把一名宮女活活打死。

宮女在宮內除了要侍奉好主人，與太監的關係更是密不可分，很多任務都須合作完成，因此她們入宮後，不僅認大宮女為姑姑，也會認太監做義父，有老太監的照料，在宮中做事才會較順利，還可能衍生出男女情感，也就是所謂的「對食」，據清代史料記載，有不少宮女與太監出宮後，依舊住在一起，過著互相照料的生活。

宮女何榮兒在《宮女談往錄》提到，自己13歲進宮，18歲由慈禧指婚，配給光緒帝的貼身太監而出宮，讓她苦不堪言。此外，清朝宮女有任職期限，但沒有明確時間，康熙十六年，皇帝下令宮女只要超過30歲，就要必需退役出嫁，但在古代30歲已算高齡，想嫁出去並不容易，日後皇帝開始縮短服役年限，雍正下令宮女25歲就要逐出宮。