大陸河北一名89歲老翁經常外出找人，逢人就問「有沒有看到我兒子」，而他的兒子其實早在2個月前就過世，老翁因傷心過度加上患小腦萎縮症而失憶，鄰居得知後，每次看到老翁都未說真相，紛紛幫忙隱瞞，老翁的女兒也分享父親尋子的畫面，讓人看了非常不捨。

根據《沸點視頻》報導，河北張家口一名89歲張姓老翁，在2個月前痛失愛子，但他因過度傷心而忘記，每天跑到村裡尋找兒子，鄰居得知後都非常難過，因此每當被詢問時，他們都會幫忙隱瞞真相，告訴老翁他的兒子在其他地方工作，而老翁聽了都會非常開心。

老翁的女兒表示，父親有小腦萎縮的狀況，再加上過度傷心，因此忘記哥哥過世的事情，「他能忘了這件事也挺好的，但每次我看到他這樣，都會覺得很心疼」。影片曝光後，不少人難過的說「其實是太悲傷了，大腦自動保護，刪除難過的記憶」、「我爸過世後，有點老年癡呆的奶奶同樣也忘記，所以我們都和她說爸爸去賺錢了」。

微博帳號《醫視頻》提到，小腦萎縮（cerebellar atrophy）並不算疾病，而是一種神經影像學的表現，有些是遺傳或急性疾病導致，有些在臨床上無症狀，但檢查時還是可見小腦萎縮狀況，最常出現於老年人身上，而小腦主要控制身體平衡與調節肌肉，因此當小腦出現萎縮時，就會有步伐不穩、說話不清楚等症狀。