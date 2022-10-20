慈禧太后垂簾聽政，把持朝政近半世紀，她身邊的大太監李蓮英因為伺候得力，深受慈禧寵愛，處於一人之下、萬人之上的地位，朝野無人敢得罪半分。不過為了在宮中站穩腳步，他甚至把自己的妹妹送進皇宮，幸好妹妹也不是省油的燈，最後靠著出類拔萃的處事手段，成了宮中地位最高的丫鬟，能與慈禧同桌用膳，其餘皇后嬪妃只能站在一旁乾瞪眼。

根據《搜狐網》報導，李蓮英為了讓妹妹李蓮蕪進宮成為妃子，下了一番功夫，不斷在慈禧耳邊舉薦妹妹，好在李蓮蕪機靈，不僅辦事得力，還相當細心，將慈禧伺候得服服貼貼，很快就成為慈禧身邊的紅人，被慈禧叫做「大姑娘」。

然而慈禧對李蓮蕪的寵愛，更是讓不少後宮嬪妃眼紅，像是妃子們每天早晨都要給慈禧請安，伺候過太后用膳後才能離席，但慈禧卻給李蓮蕪賜座，不僅免去請安，還能同桌用膳，其餘嬪妃們只能站在一旁，無疑是清朝地位最高的丫鬟。

不過李蓮英的野心不只於此，他為了成為「皇親國舅」，不斷暗示妹妹對光緒皇帝頻送秋波，故意搭訕挑逗，甚至慫恿慈禧將妹妹許配給光緒，這樣一來也能當作眼線，慈禧聽了大喜，但很快就被光緒以皇室不得娶漢女的祖制拒絕，更直言對象是太監的妹妹，實在不成體統，最後慈禧只好作罷。