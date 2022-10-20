好有靈性！大陸陝西一名女大生近日走在學校時，突然感覺身體不適而暈倒，豈料校內兩隻流浪狗衝了過來，不斷猛舔女大生的臉部，她才漸漸恢復意識，驚覺自己被狗救了一命，而她醒來後狗狗們並未馬上離開，似乎還很擔心她，讓女大生看了非常感動。

綜合陸媒報導，陝西楊凌市一名劉姓女大生近日晚上走在校園時，由於她最近正在節食減肥，加上長時間熬夜，導致她身體非常不適，隨後便蹲坐地上，下秒眼前突然一片黑，隨即暈倒在地，當時剛好是晚上，身旁也沒有其他人經過，恍惚間她感覺有人在推她的背，幾分鐘後她才緩緩恢復意識。

劉姓女大生醒來後發現，她的身邊來了兩隻校內的流浪狗，當時狗狗們用鼻子推她的背，似乎想喚醒她，隨後又湊上前猛舔她的鼻子，也因為有了狗狗的呼喚，她才得以清醒過來，女大生事後表示，她是大一新生，知道這兩隻狗是校內流浪狗，但與牠們並不熟，過去也從未餵食過，卻沒想到牠們竟是自己的救命恩人。

劉姓女大生感動的說，「牠們居然過來喚醒我，真的是萬物都有靈性」，指未來若在校內遇到這兩隻狗，她也會準備食物餵牠們吃。影片曝光後，累積1359萬觀看次數，不少網友表示「這兩隻狗是救命恩人」、「每天給狗狗帶點食物，當作是回報牠們」、「狗狗真的很有靈性，所以每次看到虐狗的新聞，都讓我非常難過」。