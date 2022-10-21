小孩的想法天馬行空，有些還會用畫的方式，將自己的創意表現出來。美國一名女作家近日在推特分享兒子5歲時畫作，當時她膝下只有一對兒女，不過兒子畫全家福時，卻多畫了2個小人，沒想到一年後她竟生出雙胞胎。

At age five my son drew a portrait of our family of four with two tiny upside down people.



A year later I gave birth to twins. pic.twitter.com/w93Lg3NCHJ — Rebecca Woolf (@GirlsGoneChild) April 6, 2022

根據《鏡報》報導，一名女網友@LilahSturges在推特提到，她女兒在4、5歲時曾說，自己嫁給一位名叫赫芬頓（Brad Huffington）的男人，她嚇得詢問細節，但女兒卻變得神情悲傷，說丈夫一日出海後就再也沒回來，兩人還育有5個孩子，原po非常訝異，發文詢問「孩子對你說過最奇怪的話是什麼」。

美國作家伍爾夫（Rebecca Woolf）對此分享經歷，並po出一張孩子的畫作，指她兒子5歲時，畫了他們一家四口，奇怪的是，畫上多出2個人，而且身形非常小，看起來像是嬰兒，不僅如此，他們全家都是用藍筆畫出來，但兩個小人卻是使用紅筆，當下她也沒多想，但1年後伍爾夫竟懷孕，還生下一對雙胞胎。

不少網友驚呼「你兒子預見未來了」、「孩子的第六感」，也有人分享類似經歷，「我親戚懷孕時，她女兒常指著肚子喊『梅根和傑克』（Meghan and Jack），他們都會解釋肚子裡只有一個寶寶，豈料之後產檢發現，她其實是懷雙胞胎」、「我最好的朋友在我28歲時去世，事隔6年，我3歲的孩子突然問我，我年輕時都做了什麼事，之後他竟說了一句『我都記得，我們是最好的朋友，不是嗎？』我當時嚇傻了」。