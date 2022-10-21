現代人越來越重視養身與保養，出現不少美魔女，明明40、50歲了，但看起來卻比年輕人還年輕。近日大陸山東有一對新人結婚，豈料幫忙招呼賓客的婆婆，意外成為眾人焦點，只見她保養得宜，看起來非常年輕，讓不少笑著說「還以為她是新娘呢」。

根據《星視頻》報導，山東煙台一名女子近日參加朋友的婚禮，發現會場門口站著一名貌美女性，正在招呼賓客，馬上吸引她的目光，靠近看對方胸花上寫著「母親」兩個字，才知她是男方的媽媽，只見她穿著紅色連身裙，身材保養得非常好。

不僅如此，男方媽媽梳著空氣劉海，看起來相當年輕，讓原PO開玩笑地說，「要不是新娘穿著婚紗出來，我還以為她是新娘」，她也將對方模樣拍下分享至網路，引發討論，累積894萬觀看次數，新娘看到後也自豪地回應，「這是我婆婆。」

不少網友表示，「新娘萬萬沒想到會被婆婆搶風頭」、「新娘被婆婆比下去，應該也是心服口服，畢竟保養臉和維持身材都不容易」、「我認識一個近50歲的阿姨，由於她家有錢，不用做家事，平時都會護膚美容，看起來像30歲左右」、「我婆婆也很年輕，本身就是娃娃臉，而且很懂得保養，再加上心態開朗，所以看起來就像年輕人」。