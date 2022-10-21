國外一名動物攝影師日前在非洲克魯格國家公園，發現一隻疣豬被花豹盯上，隨後雙方展開激戰，疣豬被花豹咬到流血，放聲大叫，豈料吸引5隻鬣狗的注意，也一起加入戰局，疣豬雖居占下風但從未放棄，最終靠驚人求生慾逃過一劫。

根據《Latest Sightings》報導，攝影師托西（Christopher Tosi）近日前往克魯格國家公園（Kruger National Park）進行拍攝，發現一隻花豹準備獵殺疣豬（Warthog），他隨即停下車子觀察，花豹跳到疣豬身上啃咬，疣豬痛到不斷尖叫，晃動身體試圖甩開花豹，豈料打鬥聲音吸引一隻鬣狗的注意，牠馬上跑了過來想加入戰局。

鬣狗通常都是集體行動，隨後又出現另外4隻鬣狗，花豹發現競爭者越來越多，認為自己勝算不大而先撤退，留下5隻鬣狗大戰疣豬，而疣豬也非省油的燈，所幸牠身型大，利用體重優勢衝撞鬣狗，最終發現附近有一個洞穴，趁鬣狗不注意趕緊躲進去，才得以逃過一劫，托西拍下全程佩服地說，「一隻疣豬擊退花豹和5隻鬣狗，真的是了不起的壯舉」。

疣豬和家豬屬於同一個家族，但外觀卻差很多，牠們臉上長有小肉瘤，因而得名，另外還有兩對向上彎曲的獠牙，主要分布於非洲的草原和林地，屬於雜食性動物，以草、種子、蠕蟲、昆蟲等為食，偶爾也會吃動物腐肉，牠們的天敵很多，包括獅子、豹、獵豹、鱷魚及鬣狗等，不過疣豬奔跑速度很快，時速可達48公里，有助於牠們擺脫獵食者，不僅如此，疣豬適應性強，能夠長時間不喝水，遇到旱季也不怕。