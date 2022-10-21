Fascinating: NASA’s Swift, Fermi Missions Detect Exceptional Cosmic Blast



Swift’s X-Ray Telescope captured the afterglow of GRB 221009A about an hour after it was first detected.



(Credit: NASA/Swift/A. Beardmore (University of Leicester) / NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration) pic.twitter.com/sLD7XsTLId — Universal-Sci (@universal_sci) October 16, 2022

全球多個天文觀測站在本月9日觀測到伽馬射線暴（Gamma RayBurst，GRB），這可能是有史以來探測到最強大的宇宙爆炸，更導致美國航太總署（NASA）數顆探測器「暫時失明」，引發學界震撼。

NASA指出，伽馬射線暴是已知宇宙中最強大的爆炸現象，被認為是由聯星（Binarystar）等恆星級天體碰撞所引發，抑或是黑洞或中子星合併而產生。而這次的伽馬射線暴是由費米伽瑪射線太空望遠鏡、尼爾格雷爾斯雨燕天文台首次觀測到，並被命名為「GRB 221009A」，吸引各國科學家近日爭相觀測，此後又發現多次餘波。

據悉，「GRB 221009A」發生在人馬座方向、距地球24億光年的地方，目前至少有50台望遠鏡正在觀察事件的所有波長，很可能是20億年前一顆恆星死亡坍縮後，產生黑洞的過程；此外，它的亮度是其他伽瑪射線暴的10倍，是迄今為止探測到最強大的宇宙爆炸，甚至因為太亮而多次觸發NASA的伽瑪射線偵測衛星，而一般伽瑪射線只會觸發一次。

天文學家歐康納（Brendan O'Connor）也表示，「這次的爆發是如此明亮和接近地球，可說是百年難得一遇的現象，有助於天文學家了解一些最基本的問題，例如黑洞的形成以及暗物質的存在」。