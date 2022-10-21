美國一對夫妻在德州庫克縣某街區買下數間房子，出租給其他人賺取租金，豈料其中一棟老房卻經常被退租，房客最長只住過6個月，更稱房子裡有鬼，房東太太起初不相信，直到自己入住後，她也遇到靈異事件，調查才知這棟房子過去可能是妓院，而且客廳底下還藏一口古井。

房東太太受訪分享撞鬼經歷。(影片來源/YouTube/WFAA)

根據《WFAA》報導，女房東希爾（Linda Hill）好幾年前在庫克縣買下數棟房子，並出租給房客，與丈夫靠收租金生活，但唯獨登頓街（Denton Street）的房子經常被退租，希爾提到「這間房子沒有永久的租客，最長只被租過6個月」，兩年內換了10名租客。

夫妻倆非常傷腦筋，詢問房客退租原因，被告知這棟房鬧鬼，起初希爾並不相信，直到她自己住進去，一日希爾洗澡時，突然聽到有人說「妳看起來真不錯。」一開始她以為是丈夫在跟她說話，但隔了好幾分鐘丈夫才走進浴室，接著詢問「妳在跟誰說話？」希爾才相信屋子鬧鬼。

Slightly closer look pic.twitter.com/LNxqKc6jWd — Sean Giggy (@sgiggyTV) October 18, 2022

希爾事後詢問以前的房客，有人還錄下老屋裡傳出的怪聲與呻吟，內容大多帶有性暗示，例如「喔！寶貝」、「好棒，我喜歡那樣」等，希爾才決定調查老屋歷史，得知這棟房子建於1840年代，傳言過去曾是妓院，不僅如此，她還在客廳底下發現深達19英尺（約5.7公尺）的古井。

希爾表示，她將這口古井稱為「謀殺室」，她曾找過靈媒來屋裡查看，不少靈媒都稱，在井內看到有死人躺在底下，而家裡除了會傳出怪聲外，有些房門不管怎麼關，都會在固定時間打開，如今她不再積極租房，而是將這棟房子租借給想調查靈異事件的人。