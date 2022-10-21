大陸考古學家1956年挖掘明朝定陵時，發現裡面竟有一塊「指路石碑」，他們照著石碑的指示，果真找到萬曆皇帝的地宮，但也讓眾人感到困惑，陵墓裡為何要設置指路的石碑，難道是方便未來的人挖掘，而專家解釋，石碑其實是便於古代工匠找路。

大陸導遊房博在微博提到，定陵是明神宗萬曆皇帝的陵寢，在前往地宮路上，會看到一塊寫著「此石至金剛牆前皮十六丈，深三丈五尺」的石碑，而金剛牆指的就是地宮的墓牆，考古人員按照指示，成功找到萬曆皇帝的棺槨，但也讓人好奇，為何古人要在石碑標示地宮的具體位置，其實主要是便於工匠日後順利找路。

定陵建成於萬曆十八年，而萬曆帝隔30年才駕崩，為了保護地宮風水不外洩，因此地宮建成後，工匠會用黃土將它回填起來，直到皇帝駕崩，禮部官員就會算出良辰吉日，安排皇帝下葬時間，再將時辰交給工部官員，要求他們在時間內開啟地宮，保證皇帝能在良辰吉日下葬，而地宮建成距離下葬時間相差30年，就算原本的工匠沒死，地宮內的路線可能早已忘記，為了日後能順利打開地宮，就在裡面設置指路石碑作為標記。

而定陵除了埋萬曆皇帝，還有他的兩位后妃，分別是孝端皇后和孝敬皇后，他們雖並非同一天過世，但都在1620年10月3日一起下葬，照理來說，人都全體安葬，指路石碑就沒有用處，但它依舊被擺放在地宮內，導遊房博表示，古人無論做什麼事都會留後路，若是除去石碑，萬一日後哪位皇帝要求打開地宮，欲將皇室成員埋進去，他們找不到路恐將死路一條。