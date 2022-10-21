古代社會風氣保守，女子必須遵守三從四德，但經常在許多史料或影視作品上看見不少女子會選擇與和尚偷情幽會，其中最著名的莫過於高陽公主與辯機和尚私通，只因為和尚有3大過人之處，讓古代女子們深深著迷。

根據《搜狐網》報導，古代有不少嬪妃偷情的對象多半是佛門子弟，像是南北朝時期，梁元帝蕭繹的正妻徐昭佩，第一個偷吃的對象就是荊州後堂瑤光寺的智遠道人；北齊武成帝高湛的妻子胡氏與沙門曇獻通姦，後來更帶回2個小和尚，命他們假扮成尼姑隨身伺候；另外，唐太宗的女兒高陽公主也在婚後與辯機和尚通姦；就連武則天的女兒太平公主也和婆羅門僧人惠範有私情。

事實上，和尚之所以成為古代女子紅杏出牆對象的首選，背後有3大原因，首先是「身份特殊」，古代男女授受不親，女子嫁人後更不得與丈夫以外的男性互動，不過對方是僧人的話，外界多半不會多想，讓偷情風險大大降低。

其次是「精力充沛」，多數和尚都身強體壯，他們不像一般男性要外出工作賺錢，天天在廟裡誦經，作息十分規律，體力相較之下充沛許多，甚至還有許多精力無處宣洩，因此相較於丈夫，許多女性更喜歡與和尚翻雲覆雨。

第三是「刺激感」，古代男性三妻四妾，不少女子結婚後成了深宮怨婦，難免會想找其他男人排遣寂寞，而多年沒有親近女色的和尚面對女性主動勾搭，其實很難把持住自己的慾望，同時也能激起女性的征服慾。