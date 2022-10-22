美國佛羅里達州近日出現一名詭異的光頭男子，凌晨5點半穿著西裝、手持開山刀，走在大街上，不過更讓人毛骨悚然的是，他竟隨機跑到陌生人家門口，面無表情地用刀柄底部按門鈴，嚇得住戶群起報警。

綜合外媒報導，這起事件發生在佛州勞沃德郡（Broward County）勞德希爾市（Lauderhill），本月17日凌晨5點半左右，警方接獲民眾通報，指稱有一名光頭男子穿著紮好的白色襯衫、深色西裝褲，還打好領帶，服裝儀容看起來相當整齊，卻面無表情地手持開山刀，挨家挨戶按門鈴。

根據監視器畫面可見，男子手持約30公分的開山刀，大搖大擺的走到住戶家門前，途中還不小心腳滑踉蹌了一下，緊接著他將刀器反握，用刀柄按下門鈴，行徑十分詭異。

除了這戶人家之外，男子稍早前也用同樣的方式騷擾過其他住戶，嚇得民眾紛紛報警。一名女居民表示，男子不像是迷路，看起來是有意這麼做的，就如同他身上的商務打扮一樣，卻拿著開山刀，「這太神祕了，我們完全不知道他的意圖。」

警方指出，已經透過監視器畫面掌握男子的長相，不過截至目前為止尚未接獲該名男子有任何的犯罪行為，當地也沒有發生任何犯罪事件，已經派出人手加強巡邏，並要求民眾檢查自家監視器，注意人身安全。