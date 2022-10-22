有時數學不是在考解題技巧，而是個人的邏輯與創意力。國外一名男子近日出了一道題目「5+5+5=550」，詢問如何只畫一筆使等式成立，他的妻子看了許久都解不出來，豈料他們的小兒子看到後竟一秒寫出答案，這道題目也在網路上引發討論。

抖音帳號@xivecct75近日分享影片，一名男子出了一道題目「5+5+5=550」，表示只要畫一筆就能讓這個等式成立，而妻子想破頭都想不出來，她嘗試在其中一個5前面或後面畫上1，但都得不出答案，之後還找來大兒子幫忙，但兩人依舊解不出來。

妻子靈機一動，在等號畫上一條斜槓變「5+5+5≠550」，雖然解法並沒有錯，但出題的男子表示，目標是讓加法等式成立，因此斜槓不是標準答案，而坐在旁邊的小兒子看到後，終於發表自己的想法，隨即在第一個加號畫上一條斜線變「545+5=550」，等式也就成立了。

影片曝光後，累積570萬觀看次數，許多網友表示，自己和影片中的妻子一樣，只想到把等號變不等號，還有人誇讚小兒子聰明，「現在就送這孩子去牛津讀書吧，他是第二個愛因斯坦」、「小孩子的創意無限」，還有人認為，長大後受過教育，就容易被制定好的思維框住，「這是一個好例子，顯示小孩子更擅長抽象思維，但現在有不少學校扼殺了創意」。