大陸四川省瀘定縣上月5日發生規模6.8強震，造成數百人死傷及大量房屋坍塌，不料在事發過後45天，一名女受災戶重回住家後卻發現家中飼養的一頭豬，深埋在廢墟中，卻奇蹟般地活下來，讓她當場激動落淚。

綜合陸媒報導，家住瀘定的鄧姓女子表示，地震當下，自家的房子也倒塌了，家裡許多人因此受傷，倉皇避難時沒找到豬，原以為豬已經死了，沒想到45天後回家拿東西，卻聽見廢墟底下有聲響，仔細探查後才發現豬竟然還活著。

鄧女表示，她看見豬還活著時，忍不住激動得哭了出來，又十分心疼，推測自家的豬應該是吃了屋頂掉落的玉米維生，不過沒有水喝，導致原本200多斤（約100公斤）的體重，如今只剩下100多斤（約50公斤）。

鄧女坦言，如果沒有這次地震，這頭豬將成為「年豬」，打算在過年前就宰來吃，為年菜做準備，然而經此一劫，她現在只想把豬好好養著，只是礙於家中條件有限，沒有固定的地方餵養，如果有人想買下這頭豬，她願意出售，但前提是不能宰殺。

消息一出後，網友紛紛留言直呼「好好養著吧！豬挺堅強的」、「真的又是一個奇蹟」、「沒有水喝也能活這麼久，太厲害了吧」、「說明脂肪真的能保命」、「就怕是躲得過天災，躲不過人禍」。