清朝古裝劇喜歡演後宮爭鬥的過程，但真實歷史上，清朝宮鬥狀況並不常見。清朝為了穩定後宮秩序，減少妃嬪爭鬥的狀況，制定「逐級晉封」與「集體晉封」2項政策，妃嬪不可能有越級晉封的狀況，而且皇帝若發現有妃嬪晉升太快，還會出面阻止。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平提到，妃嬪位分越高，就能擁有較好的居住環境，屋內擺設豪華、服飾光鮮亮麗，就連到了冬天，能夠使用的炭火也受位分影響，不過現代電視劇經常演妃嬪為了爭奪皇帝的愛而爭鬥，但事實並非如此，對她們而言，提升自己的位置是在謀取更好的待遇，還有家族勢力。

不過在清朝史料中，很難找到妃嬪宮鬥紀錄，並非她們賢淑禮讓，而是清朝用制度消弭宮鬥，主要使用「逐級晉封」與「集體晉封」兩大政策，逐級晉封指的是妃嬪須依照規定的級別晉封，乾隆皇帝曾說「循序而進，並非以愛選色升」，表示皇帝不會因特別寵愛或妃嬪容貌而單獨晉封，妃嬪也不會因年紀大或失寵而位分下降。

唯有遇到特殊情況，才會出現迅速晉封的狀況，例如咸豐皇帝繼位前，元配福晉薩克達氏去世，死後被追封為皇后，不過即位後，後宮無主，被封為貞嬪的慈安，僅花3個月時間，就晉封為貞貴妃，再過1個月成為皇后，成為清代歷史上晉封最快的后妃，但這是因為當時皇帝剛即位，後宮又無主，才會出現的應急策略。

再來就是「集體晉封」，在清朝史料中，很少有妃嬪因皇帝寵愛而單獨被晉封，晉升渠道主要是集體晉封，例如舉行國家慶典、新帝登基、新冊立皇后等，王室集體晉封妃嬪位分以示慶祝，也有些皇帝老後，認為自己時日不多，因此會給跟隨自己多年，但位分依舊不高的妃嬪升上一級，也是希望慰勞她們。

而清朝史料中，乾隆集體晉升次數最多，但同一位妃嬪晉封頻率不能太高，連續3次出現在晉封名單就會被排除，皇帝會控制妃嬪晉封頻率，不過也有妃嬪因生下孩子而被獨自晉封，但並非清朝後宮加封常態，只有皇帝子嗣數量少的情況下才可能發生，最經典的就是慈禧，咸豐皇帝一直沒有兒子，直到慈禧生下唯一兒子後，她就從懿嬪晉封為懿妃。