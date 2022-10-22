古人常說「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也」，不過到了滿清入關，皇家頒布剃髮令，很快就引起漢人反抗，甚至還有「留頭不留髮，留髮不留頭」的命令出現。事實上，在清朝初期，官方的指定髮型為「金錢鼠尾辮」，而之所以要求百姓剃髮留辮，並非為了好看，背後有其特殊用意。

根據《搜狐網》報導，滿族人在入關以前是馬背上的民族，平時就以捕魚狩獵維生，留辮子為的就是方便行事，歷史上其他遊牧民族例如鮮卑、契丹、女真、蒙古等都曾留著辮子，只是形式稍有差異而已。

至於剃去頭頂前顱部分的頭髮，也是基於安全考量，因為若是頭髮留太長就會遮擋視線，當打獵或是騎馬奔走時容易和樹枝等物糾纏在一起，嚴重恐直接影響生命安全。於是滿族男性才會將前顱頭髮剃除，至於後顱所留下的長髮則紮成辮子，就不擔心被風吹散頭髮而妨礙視線，方便自由行動。

滿清統治初期，官方指定的髮型為「金錢鼠尾辮」，其辮子比小拇指細，須能穿過銅錢方孔才算合格。至於為何不乾脆剃掉？這是因為滿族人信奉薩滿教，認為頭髮生長在頭的最頂部，和天最為靠近，因此被視為靈魂棲息之地，所以頭髮對他們來說是非常珍貴的。

隨著和漢人接觸甚深後，掌權者也理解了「身體髮膚，受之父母」之意，到了清朝中後期，規定便漸漸放寬，頭髮越留越多，成為影劇作品中熟悉的大辮子形象，如此一來，既不危及生存，也保存了「孝」的概念。