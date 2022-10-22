經常看古裝劇的人，對於進京趕考的書生一定不陌生，他們後面也都會跟著一名書僮隨身伺候，不過書僮除了陪讀和處理一些雜事之外，甚至主人有生理需求時，也必須硬著頭皮幫忙解決。

根據《搜狐網》報導，古代書僮的任務並不輕鬆，除了幫忙整理家務、書房、處理一些瑣事之外，也要肩負起保護主人的工作，或是一起出謀劃策。另外也有身分較高級的書僮，主要擔任伴讀的工作，陪主人學習、遊山玩水，並在主人赴京趕考時幫忙揹行李、照顧生活起居。

不過書僮還有一個不為人知的隱藏任務，那就是滿足主人的生理需求，因為許多大戶人家的家教十分嚴格，書生不能輕易接近女色，加上古代男風盛行，因此有些長相清秀的書僮就特別容易被主人看中，而這些書僮寄人籬下，也只能默默忍受。

事實上，古代福建地區盛行男風，這樣的現象並不罕見，明末沈德符《萬曆野獲編·補遺卷三》就曾提到「閩人酷重男色，無論貴賤妍媸，各以其類相結，長者為契兄，少者為契弟」。契弟的父母會將契兄當作女婿般看待，契弟娶妻時，契兄需負擔費用，有些契兄弟在其中一方或雙方皆已娶妻的情況下仍然會維持關係。直到晚清滅亡後，契兄弟的現象才逐漸式微。