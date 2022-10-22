日本漫畫《海賊王》（ONE PIECE）深受大小朋友喜愛，除了角色經常被討論外，漫畫裡還繪有一種「惡魔果實」，吃了能獲得特殊能力，也成為粉絲夢想獲得的食物。日本一名高中生近日雕刻網紋洋香瓜，外觀像是「惡魔果實」，在網路上引發討論。

日本一名高中生「ｴﾄｵ」近日在推特表示，自己花了5個小時的時間，用網紋洋香瓜刻出神似漫畫《海賊王》中的惡魔果實，照片貼出後，累積22萬人按讚，不少網友佩服地說，「惡魔果實農夫」、「海賊王的惡魔果實居然真實存在」、「這手真的是太巧了」。

此外，由於《海賊王》的粉絲非常多，甚至還有一名母親詢問「請問有出售？因為我兒子很喜歡海賊王」，其他網友也紛紛回應「我願意花5億日圓（約新台幣1億元）買下它」、「若是商業化生產，一定可以大賣」、「很有天分，你有沒有打算申請著作權」。

原PO事後也提到，沒想到自己的作品竟能獲得關注，他感到非常開心，而雕刻洋香瓜的方式分兩種，除了等果實成熟再刻外，也可以趁果實還沒成熟時，先在洋香瓜上雕刻，可以讓紋路更明顯，11月中旬到下旬是採收期，他之後也會再發布新作品。