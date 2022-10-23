不少飼主等到毛小孩適齡後，都會帶牠們去進行結紮手術，避免過度繁殖 ，並降低罹患潛在疾病的風險。大陸一名飼主日前帶愛貓到獸醫院結紮，未料當天晚上，愛貓竟趁著他熟睡的時候執行「復仇計畫」，不但對著他的臉放屁，還用後腿飛踢，讓飼主頓時從睡夢中驚醒。

根據《白鹿視頻》報導，上海一名飼主日前帶愛貓做結紮手術，回家之後牠就一直不太開心，但飼主也沒有多想，晚上因為太累他睡得比較沉，未料半夜竟被貓咪一腳踢醒，隨後就聞到一股濃烈的惡臭，頓時一陣茫然，事後他調閱監視器畫面才發現，原來一切都是愛貓搞的鬼。

從監視器畫面上可以看到，貓咪先是把屁股對準飼主的臉，用力了幾秒之後，回頭發現飼主還沒醒，便從飼主的臉上跳過，順便用後腳大力踹了他的臉一下，飼主被突如其來的攻擊嚇醒，立刻彈起身，貓咪還二度回頭確認飼主的狀況，似乎是想知道自己的「復仇計畫」有沒有成功。

影片曝光後，許多網友都覺得十分搞笑，紛紛留言：「喵：害朕今生難娶妻，絕育當日夜偷襲。對臉放屁猶未夠，抬腿補上一飛踢。」、「沒拉在你臉上就是恩賜了」、「本來想拉屎的，奈何用力了半天只有幾個屁」、「我家貓咪直接半夜一個手按著我的頭，另一個手給了我一巴掌」、「真是心機貓，主人不看監視器，還以為做夢吃臭豆腐」。