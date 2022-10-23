在多數人的印象中，只看過鳥在水面上捕魚的畫面，沒想到大陸一隻寵物鸚鵡竟被魚缸中的銀龍魚逆襲，直接衝出水面，一口拖進水中，幸好飼主見狀即刻救援，鸚鵡才免於溺死。

綜合陸媒報導，湖南一名小男童當時正在家中餵食寵物鸚鵡，沒想到鸚鵡不好好進食，還飛到飼養銀龍魚的大型魚缸上，讓男童著急地跟上前去，手指著鸚鵡跟爸爸告狀。

不料下一秒銀龍魚竟然迅速躍出水面，將魚缸上的鸚鵡一口咬住並拖進水裡，面對突如其來的意外，男童嚇得驚聲直呼「鳥飛到魚缸裡去了！」一旁正在洗碗的爸爸這才趕緊衝過來，並跳上沙發將鸚鵡從銀龍魚的嘴巴裡摳出來。

爸爸事後表示，稍早餵魚時忘記將蓋子關上，救下鸚鵡後就先用吹風機把牠吹乾，也仔細的檢查過，好在鸚鵡毫髮無傷。不過他也打趣笑說，家中的銀龍魚什麼都吃，像是蝦子、活蛇、泥鰍、鯽魚等。

銀龍魚又叫雙鬚骨舌魚，因為泛著金屬光澤的魚鱗，加上威風凜凜的模樣受到養魚民眾喜愛，在亞洲因風水需求相當受歡迎，是主要的觀賞魚之一，屬於雜食性，甚至會躍出水面捕食獵物。