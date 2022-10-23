美國奧克拉荷馬州近日發生一起駭人謀殺案，26歲的特雷霍（Israel Trejo）在一陣揮舞斧頭後，竟然朝向一旁正在吃晚餐的男子砍去，斧頭深深砍進頭顱裡，導致對方傷重喪命。

綜合外媒報導，特雷霍本月17日晚間前往奧克拉荷馬州塔爾薩（TULSA）一處公寓購買斧頭，接著不斷揮舞斧頭測試手感，而當時22歲的帕特森（James "Jimmy" Patterson）正坐在一旁的沙發上用餐，兩人完全沒有對話。

沒想到特雷霍在一陣揮舞斧頭後，突然將斧頭擺在肩膀上，接著若有所思地看著帕特森一會，下一秒竟然高舉斧頭砍向帕特森，並深深劈進他的頭顱裡，直到特雷霍逃離現場，斧頭都還插在帕特森頭上。

帕特森遇襲後奄奄一息的癱坐在沙發上，雖然被緊急送醫，但仍在3天後因傷重被宣告不治。至於特雷霍在犯案當晚就遭到逮捕，並面臨一級謀殺罪指控，目前關押在塔爾薩監獄。