韓國一名女子近日到日本海邊旅遊，正當她拿出娃娃準備拍照時，突然有一隻黑鳶呼嘯而過，並伸出爪子把娃娃給搶走，讓女子嚇到瞬間發出淒厲的悲鳴聲，影片在推特上曝光後，立刻吸引千萬網友觀看、討論，還有不少人分享類似的悲慘經驗。

매가 15분만에 인도에 떨어뜨려줘서 찾았습니다....^^

주변에서 다 먹을거도 아닌 인형 낚아채는건 처음보는 일이라고 다같이 뛰어다니면서 찾아주심.... pic.twitter.com/pgbju2l8FQ — 멜유 ｡o♡o｡+👻 (@i_melody_you) October 21, 2022

韓國女網友「@i_melody_you」近日前往日本神奈川縣的鎌倉市觀光，本月21日她抵達江之島（江ノ島）海邊，拿出心愛的娃娃吉伊卡哇（ちいかわ）準備拍照時，卻發生意料之外的慘案。從推主拍攝的畫面可以看到，當時她手持娃娃正在錄影，然而1秒後突然出現鳥類的爪子，一把將娃娃給抓走，推主瞬間被嚇得發出淒慘的悲鳴聲。

等到推主反應過來，才發現「娃娃小偷」就是在地野生猛禽黑鳶，她雖然試圖追上，但追到一半就跟丟了，讓她忍不住哭了出來，周圍的日本人見狀都紛紛上前幫忙，15分鐘過後，在眾人的協尋之下，推主終於在路邊撿回娃娃，雖然後腦杓的部分被黑鳶抓破，但失而復得已經是不幸中的大幸。

推主猜測，黑鳶會把娃娃丟在路邊，大概是因為飛到一半發現它不是食物，才會把他從高空丟下。推主也自我反省，不該無視附近「注意黑鳶」的告示牌，更提醒大家如果去相同的地方，也要隨時注意黑鳶突襲，不要讓手中的物品成為牠們盯上的「獵物」。

影片曝光後立刻引發熱議，截至目前為止觀看次數已經突破1700萬，大家都相當同情推主的遭遇，但也忍不住笑了出來，還有不少人分享類似的經驗，「我真的有心理創傷了，作為一個『本命生日想在法國拍紀念照，卻被鳥搶走娃娃手臂』的人，我想說鳥類正在試圖奪走人類的一切」、「我的娃娃也是，最後只剩下一條圍巾了…」、「鎌倉真的很危險，幾年前把我的香腸搶走了。那是我當天的第一餐，只吃了一口就被強制共享了」。