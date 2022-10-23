薄太后是漢高祖劉邦的側室，也是漢文帝劉恆的生母，由於呂氏已經和劉邦合葬於漢長陵，所以漢文帝在母親生前就替她另闢新地，建了一座薄太后陵，位置坐落於漢文帝霸陵的南側，因此又稱作「南陵」，與不飾金銀的霸陵對比，薄太后陵的奇珍異寶琳琅滿目，甚至還建有一座「地下動物園」，埋葬包含大貓熊、犀牛、陸龜、丹頂鶴等動物，體現出他十足的孝心。

綜合陸媒報導，薄太后陵位於陝西省西安市，考古學家在其西北邊發現400多座小型外藏坑，目前僅發掘了其中39座坑，裡面埋葬多達十幾種奇珍異獸，包含在1975年出土的大貓熊、犀牛和馬等動物的遺骨，2021年底又陸續挖出陸龜、丹頂鶴、獼猴、金絲猴、狍鹿、野兔、野鴨、鷹、鵰，還有綿羊等家養動物，每種動物都裝在已經腐朽的木籠子中，有些旁邊還放有餵食的陶罐。

山西省考古研究院動物研究專家胡松梅指出，讓這麼多動物陪葬，反映出古人「事死如事生」的精神，而這些奇珍異獸都是皇家苑囿裡有的動物種類，更是體現出墓主人的身分，只有皇帝、皇后和太后級別的人，才有資格享有這種規模的墓葬。

外藏坑中出土的獼猴、金絲猴遺骨都呈現扭曲狀，從擺放動作和極其安詳的姿勢來看，都是殺掉之後才將牠們埋葬。而陸龜則是當地沒有的物種，考古團隊猜測應該是別的地方進貢而來，胡松梅透露，「陸龜的龜甲很厚、個頭很大，僅龜甲長度就達52公分，在陝西地區從來沒發現過。」

特別的是，陸龜旁邊還葬有一名「飼育員」陶偶，可見這座「地下動物園」的配套措施十分完善。而烏龜和仙鶴同時出現，在古代禮俗中象徵著「龜鶴延年」的寓意，從細節就可看出漢文帝對於母親的孝心。

除此之外，考古團隊還察覺，這些動物遺骨的分佈很有規律，西邊主要是獸類，偏東邊是鳥類，就像是進了真實的動物園，一邊是鳥區，一邊是獸區，其中鳥區又分為涉水的、猛禽類，以及地面上跑的等，這樣的放置分區顯然是提前規劃過的。