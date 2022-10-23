現代社會追求快速、有效率，讓不少人都備感壓力，只好在空閒時間做些能夠紓壓的事情。日本一名男網友的紓壓方式與眾不同，他竟然會在自家3公尺的魚缸內，和寵物魚一起漂浮、悠游，神奇的畫面讓其他網友都震驚不已，忍不住直呼：「壓力是有多大？」

根據日媒報導，日本男網友「@ryukiystyle3」近日在推特分享一系列照片，只見畫面中有一個3公尺寬的巨型魚缸，而推主沒有戴任何呼吸裝備，僅捏住自己的鼻子，整個人橫泡在魚缸裡面，身邊還有許多寵物魚游來游去。

推主幽默表示，每當遇到討厭的事情，就會想著「回家就有3公尺的魚缸喔」；工作中如果遇到討厭的人，也可以和對方說：「你怎麼能這樣跟我講話，我家可是有3公尺的魚缸喔」；除此之外，在這個追求戰鬥力的現代社會，家裡擁有一個3公尺的魚缸、可以在裡面游泳，也是一件很有幫助的事情。

推文一發布就引發網友熱議，另類的「心靈雞湯」讓大家忍不住笑說，推主的壓力到底有多大？其他人也紛紛留言，「我第一次看到有人在有魚的魚缸裡游泳」、「家裡有3公尺魚缸的人，生活會有什麼壓力呢？」；但也有人質疑在魚缸游泳的衛生問題，對此推主回應，只要做好魚缸和自身的清潔，對魚和人體就不會有負面影響。