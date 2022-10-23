新手媽媽育兒十分辛苦，不僅一天睡不到幾小時，半夜還得起床餵奶，若是親餵的話還可能面臨乳頭破皮的情況，國外一名女子近日在社群平台上分享自身慘痛經驗，指稱餵奶時，乳頭突然被咬斷，還差點噎到寶寶，超可怕的經歷嚇壞不少網友。

根據《紐約郵報》報導，美國加州一名32歲的6寶媽布魯克（Brooke）日前在抖音（TikTok）大聊媽媽經，提到15歲時成了新手媽媽，某天她一如往常進行親餵，沒想到寶寶突然停止動作，她低頭一看驚覺寶寶有點窒息，下秒又發現自己的乳頭被咬斷，且斷掉的那一截被寶寶含在嘴裡，嚇得她趕緊取出。

布魯克提到，在此之前自己的乳頭就已經有底部變黑、尖端變白的情況出現，而這是乳頭「血管痙攣」（vasospasm）會出現的症狀，當乳頭裡的血管呈現收緊狀態，就會導致流向乳頭的血量變少，並且影響乳汁的流動。

不過當時自己懵懂無知，看見乳頭斷掉後嚇得驚慌失措，趕緊向媽媽和姊姊求助，並打電話詢問護理師該如何處理，對方表示，如果該組織還有充足血流，就有可能將乳頭接回，於是她用水沖洗一下後，便拿OK繃將乳頭重新固定住。

可惜後來事與願違，布魯克坦言乳頭沒有成功接回去，乳房上只剩下扁平的小乳頭，並餘悸猶存的說，「我聽說過餵母乳很痛苦也很難適應，但我從不知道我的乳頭真的會掉下來！」當下她更暗自發誓再也不要餵母乳，不過其實後續還有3個孩子她還是選擇親餵。

布魯克的可怕經歷一出，嚇壞不少網友，紛紛留言直呼「解鎖了新的恐懼」、「我從來沒想過會發生這種事」、「嚇到下巴掉下來了！乳頭斷掉不痛嗎？」對此，布魯克回應「一點也不痛，神經已經沒感覺了」，不過她也提到，乳頭掉落的情況極為罕見，專家甚至沒有為此給出正式名稱，呼籲網友們不要因為她的可怕經驗，而影響是否生小孩或是親餵母乳的意願。