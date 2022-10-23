在歷史的長河上，漢唐時期國力強盛、文化發達，然而宋朝的經濟、文化、科技也絲毫不亞於唐朝，周邊不少國家也紛紛派遣使者前來學習，日本就是其一。不過除了文化交流外，日本甚至派出大量女子主動獻身宋朝美男子，甚至以此為榮，目的竟是為了「借種」，施行「人種改良」計畫。

根據《搜狐網》報導，宋人筆下的《清波雜誌》就曾記載，「倭國一舟飄泊在境上，一行凡三、二十人。婦女悉被發，遇中州人至，擇端麗者以薦寢，名『度種』。」意思是指，宋朝時日本女子飄洋過海來到中原，遇到美男子便主動獻身，目的是為了生下後代，替祖國進行人種改良。

至於為何當時日本會將漂亮的本國女子獻身給宋朝男子，甚至以此為榮，主要是因為古代日本男子因為近親結婚的關係，身材矮小，平均只有150公分左右；再加上宋朝當時的經濟文化水準達到了巔峰，和西方國家的貿易發展也十分順利，被周邊小國視為天國，因此成了「借種」的首選。

事實上，除了日本之外，北方的回鶻人（現如今的維吾爾族）也相當景仰宋朝文化，因而有年輕的未婚女子要先與宋朝男子「配種」後，才能跟自己族人結婚的規定，甚至在媒人上門安排親事時，父母還會特別以此為榮。