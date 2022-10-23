古代不少皇親貴族為了鞏固家族地位，會將自己的家人、族人引薦至朝廷工作，甚至安排女子進入宮中，成為後宮嬪妃或太子妃。漢文帝的母親薄太皇太后替孫子漢景帝指婚，讓他迎娶家族女子薄氏，然而漢景帝始終沒有愛過薄氏，甚至在太皇太后駕崩後廢除她的后位，讓薄氏成為史上第一位被廢的皇后。

綜合陸媒報導，漢文帝劉恆的母親薄姬當上太皇太后以後，為了鞏固家族勢力，將家族中一名女子薄氏，指婚給當時還是皇太子的劉啟，薄氏也因此當上太子妃，同時也是歷史上第一位有紀錄的太子妃，然而劉啟對於這位正妻並不滿意，只是礙於西漢十分注重孝道，他才默默接受太皇太后的安排。

待劉啟繼位當上漢景帝後，薄氏也順理成章當上皇后，雖然她性格端莊、大方賢慧，還和劉啟做了20年的夫妻，卻始終得不到丈夫喜愛，且因為身體因素，一直懷不上孩子。劉啟一共有14個兒子，出自6名妃嬪，然而唯獨薄氏沒有兒子，這相當不利於她穩固自己的地位，不少妃嬪都虎視眈眈、覬覦她的位置。

前元2年（公元前155年），薄太皇太后駕崩，薄氏頓時失去背後最大的靠山； 4年後，劉啟廢黜薄氏的皇后之位，讓她退居別宮，薄氏成為史上第一名被廢黜的皇后；而劉啟在7個月後，立夫人王娡與第十子劉徹為皇后、皇太子。薄氏被廢之後，始終鬱鬱寡歡，甚至一病不起，短短3、4年的時間就去世，最終被葬在長安城東平望亭之南。