古代封建社會，女子地位卑賤，戰士們征戰沙場少不了營妓伺候，唐朝末年擔任宣武節度使的朱溫因此看上了一位容貌俱佳的營妓，沒想到一夜風流之後，女方竟有了身孕，擔心正妻發飆的朱溫只好就地將營妓安置在毫州，直到自己當上皇帝後才將母子兩人接回宮中，殊不知卻也埋下被親生兒子亂刀砍死的殺機。

根據《搜狐網》報導，朱溫荒淫好色，私生活不檢點，但平時卻是妻管嚴，外出征戰期間搞大營妓肚子的他擔心惹怒妻子，因此一直將營妓和孩子朱友珪安置在外，直到自己當上皇帝才將兩人接回宮中。朱友珪出生後因為一直缺乏父愛，加上生母出身低賤，讓他相當自卑，入宮後和兄弟們的感情也不和睦，不過自尊心極強的他對皇位卻有十足的野心。

當朱友珪得知父親朱溫想要扶植養子朱友文當皇帝時，讓他相當不滿，認為自己即便出身再低，至少也是嫡系長子，於是密謀奪權，甚至不惜派出自己的妻子張氏在宮中侍奉朱溫，與朱友文妻子王氏一同加入侍寢行列。

西元912年，朱溫病重命危，喚來王氏去叫朱友文，準備傳位事宜，朱友珪的妻子聽聞此事後立即向丈夫通風報信，當天深夜朱友珪立即發兵包圍皇宮，並率領一隊親兵殺入朱溫寢殿弒父奪位。只不過朱友珪稱帝後竟成了第二個朱溫，不僅荒廢朝政、整日花天酒地，導致政局動盪，最後更在不得民心的情況下被發動政變，只當了8個月的短命皇帝就身首異處。