大陸河南有一對閨蜜從14歲就認識，兩人因為外表長得一模一樣，成了無話不談的好朋友，沒想到時隔34年，兩人接受了DNA鑑定發現彼此竟是雙胞胎姊妹，也起底了原生家庭的悲慘故事。

綜合陸媒報導，這兩人一個叫做王玲霞，另一個叫買巧玲，從小就被收養，因為長得如出一轍，所以14歲時經同學介紹，成為了無話不談的閨蜜。不過相較於王玲霞的童年生活過得幸福，買巧玲的命運卻大不同，不僅在家被當作傭人，只要事情做不好，更少不了一頓打罵，還經常被嫂子欺負。

幸好王玲霞經常對她伸出援手，兩人互相扶持直到成年，就連結婚也一直保持聯繫。後來王玲霞的丈夫因病去世，全家重擔落在她身上，也是買巧玲陪在身邊並經常資助她；就連買巧玲罹患乳癌，王玲霞也照顧她很長一段時間，兩人一起度過彼此艱難的時刻。

某天買巧玲提到尋親的想法，還突發奇想邀王玲霞一起做DNA鑑定，雖然王玲霞認為不可能，加上兩人出生日期不同，但還是決定試一試，沒想到結果卻顯示兩人是單卵孿生姊妹，讓她們又驚又喜。

確定兩人是雙胞胎後，買巧玲和王玲霞決定找回親生父母，不僅將資料PO網也參加了不少尋親活動，但都沒有下文，直到2009年，一名男子賈學慶聯繫她們，表示看見報紙上的照片後，驚覺兩人很可能是自己的親妹妹，便循線聯繫上，沒想到驗了DNA發現三人真的是親兄妹。

同時賈學慶也揭露了往事，指出家中一共有8名兄弟姊妹，自己排行老二，雖然家中清貧但是生活十分幸福，直到碰上自然災害，家中整整3年沒有收成，8名孩子逐漸成了負擔，父母在別無選擇之下只好將最小的4個孩子送養，其中就包括一對雙胞胎，至於兩名妹妹的生日他清楚記得是1955年6月18日。

原來買巧玲和王玲霞的養父母不約而同將兩人的出生日期進行更改，導致先前兩人靠著出生年月日尋親都一無所獲。賈學慶最後將兩名妹妹接回江蘇老家，雖然雙親皆已去世，但除了最小的兩名孩子，其餘六個兄弟姊妹總算團圓，並開心拍了全家福。