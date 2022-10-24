巴西一名男子可以把眼球推出眼窩0.71英吋（約1.8公分），因此打破了金氏世界紀錄，成為「眼睛推出最遠紀錄」的保持人，比前一名紀錄保持人金古德曼（Kim Goodman）的0.47英寸（約1.19公分）還要更長，對於自己擁有的「天賦」，男子開心表示是父母和上天給予他的禮物。

根據《金氏世界紀錄》網站報導，梅斯基塔（Sidney de Carvalho Mesquita）居住在巴西聖保羅，他透露自己從小就很喜歡做鬼臉，並在9歲的時候發現自己的「特殊天賦」，他可以把眼球推得比其他人更突出，於是表演給家人朋友看，但大家都被他嚇壞了，梅斯基塔的父母甚至擔心這是某種疾病的症狀。

所幸經醫生檢查後，確認他身體健康一切正常，眼睛也沒有任何問題，只不過這種眼球突出的狀況，在醫學上的專業術語為「眼球脫位」（Globe Luxation），是非常罕見的現象。梅斯基塔驕傲表示：「這個技能絕對是來自我父親、母親，還有造物主給予的恩賜。」

梅斯基塔可以推出眼球0.71英吋，打破了金氏世界紀錄的「眼睛推出最遠紀錄」（farthest eyeball pop），且一次可以維持20~30秒，當眼球重新縮回到原位時，會短暫失明幾秒鐘，他還形容把眼球彈出的感覺，就像是釋放了身體裡的某個部分。梅斯基塔是一名熱愛表演的人，經常向眾人展示他的這項「才藝」，同時他也是一名業餘鼓手和DJ，還創立了一個專門外送漢堡的小公司。