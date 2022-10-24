近日有網友在工地意外撿到一隻迷航的賽鴿，仔細一看竟發現牠的翅膀在透光的情況下，隱約出現猶如刺上半甲紋身的漆印，於是將照片PO網，沒想到卻引起不少人好奇，更有內行人驚呼「主人要哭了！」

原PO近日在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出兩張照片，並透露自己在工地上工時，意外撿到一隻迷航的賽鴿，好奇地將其捧在手上觀察，沒想到陽光穿透鴿子翅膀後，竟顯現出五顏六色猶如刺青般的圖案，讓他相當詫異。

照片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言打趣笑說「粉鳥界半甲」、「翅膀上面是玩ox遊戲嗎」、「有故事的鴿子」、「這半甲好狂，戰鴿」。

不過也有內行人看了翅膀上的印記後眼睛為之一亮，原因是每當賽鴿參加比賽時，主辦方都會在鴿子翅膀上蓋暗章，避免作弊情況發生，而這隻鴿子翅膀上的印章圖樣卻多到變成半甲，讓人忍不住驚呼「這隻鴿子參加過不少比賽哦」、「這是賽鴿，當年有人比賽換得二棟透天厝」、「我曾經在白河將軍山當兵時撿過一隻，主人馬上從屏東殺上來，給我2千塊紅包當謝禮」、「賽鴿沒回家讓鳥主人賠了幾十、幾百萬，送回去立馬脖子被折斷」。