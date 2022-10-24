美國一名女子日前外出遛狗，途中卻遇到一隻黑熊襲擊，讓她嚇一大跳，轉過身就直接一拳揍在黑熊鼻子上，不過也因此順利解決危機、逃過一劫，事後送醫治療，女子僅受到輕傷，沒有生命危險。

根據《Insider》報導，華盛頓魚類和野生動物部門（Washington Department of Fish and Wildlife）表示，日前一名女子到萊溫芙絲鎮（Leavenworth）遛狗時，遭一隻成年雌性黑熊襲擊，意料之外的生物突然出現在眼前，讓女子頓時嚇一大跳，還沒反應過來，身體就比大腦早一步做出動作，她一拳揍在黑熊鼻子上。

華盛頓州野生動物生物學家博索萊（Rich Beausoleil）指出，黑熊的出現太過突然，讓女子根本沒有時間做出嚇阻、拍手、大喊大叫和揮動手臂等，相關機構曾告知該如何應對野生黑熊的反應，隨後黑熊還將她撞倒在地，「如果熊把你擊倒，那麼沒錯，唯一的解決方法只有打鬥。」黑熊被女子揍了一拳後，就嚇得急忙逃離現場。

女子也趁此機會急忙逃跑，所幸她只受了輕傷，沒有生命危險，已經送醫治療。事後野生動物官員捕殺這隻攻擊人的黑熊，以確保人們在公共區域的安全，至於牠留下的2隻幼崽，則被送往野生動物機構安置。

根據美國林務局資料顯示，帶著幼崽的成年母熊很少會攻擊人類，大多都只是張牙舞爪威嚇，或直接離開現場，而且自1974年以來，華盛頓州就沒有發生過黑熊襲擊人類致死的事件。