弱肉強食、適者生存是動物界的鐵則，近日影音平台網站瘋傳一段影片，只見一條蟒蛇爽吃老鼠時，突然被身後埋伏已久、體型更大的巨蟒盯上，並展開奇襲，原以為巨蟒的目標是老鼠，殊不知下秒竟活吞同類，畫面令人毛骨悚然。

從影片中可見，一條蟒蛇捕捉到老鼠後，正準備飽餐一頓，沒想到這時候一旁出現了另一條體型更大的巨蟒，慢慢朝著蟒蛇前進，還不斷吐信，似乎是對蟒蛇嘴裡的老鼠特別感興趣，意圖趁火打劫。果然巨蟒下秒就展開攻勢，不過讓人錯愕的是，牠的攻擊目標不是老鼠，而是自己的同類。

只見巨蟒利用體型優勢，將蟒蛇緊緊纏繞，面對突如其來的攻擊，小蟒蛇也不甘示弱，拚盡全力與巨蟒交纏、互相較勁，兩條蟒蛇瞬間擰成了麻花狀。然而隨著時間一分一秒過去，小蟒蛇最終敵不過對方的體型和力量，身體漸漸虛脫癱軟，巨蟒趁機不可失，接著張嘴從蟒蛇的頭部開始吞食，連同老鼠也吃下肚。

這幕蟒蛇吞蟒蛇的畫面讓人看了毛骨悚然，網友們紛紛留言驚呼「這是餓瘋了嗎」、「本是同根生，相煎何太急」、「小蟒蛇真的是賠了夫人又折兵」、「小蟒蛇到嘴的獵物沒了，連自己也一起成了別人的晚餐」。