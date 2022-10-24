宦官又被稱作太監，最早出現在殷紂王時期，當時紂王荒淫無度，為了避免宮中侍衛和後宮嬪妃私通才衍生出的職業，他們多半來自窮苦家庭，入宮後被安排在皇帝和嬪妃身邊做事。清朝最後一位太監孫耀庭就曾透露，晚上伺候嬪妃時，鞋子必藏一物，避免惹禍上身。

根據《搜狐網》報導，身為清朝最後一位太監，孫耀庭親眼見證了大清王朝最終的奢靡和帝國的崩塌，早年因為家境貧困，孫耀庭被父母送進宮當太監，縱使心裡備受委屈，但迫於現實無奈，只好默默接受。剛開始，孫耀庭先是在攝政王府當差，後來透過引薦進入皇宮，並憑著機靈和勤快變成了大太監。

不過在深宮中伺候並不簡單，因為規矩多，一旦出現失誤非打即罵，更嚴重者甚至連小命都不保，所以孫耀庭侍奉主子時總是提心吊膽。某天深夜輪到孫耀庭值勤，即便他不斷掐著大腿仍然敵不過睏意，頻頻打瞌睡，好在他只是挨頓板子，後來他去請教老太監，好奇有沒有絕佳的提神辦法，但對方什麼都不說。

直到某次他幫忙老太監擦鞋時，意外被鞋子裡的不明物體刺到手，仔細一看才發現被巧妙縫在鞋裡的「蒼耳」，由於蒼耳小而多刺，只要被鞋底的蒼耳扎一下，疼痛感就會讓人很快變得清醒，孫耀庭立刻頓悟，從此再也沒在輪值時犯睏了。

後來孫耀庭靠著這招和靈活肯學的態度，屢屢升遷，不僅服侍過端康太妃和皇后婉容，又到了溥儀身邊伺候。直到滿清被推翻後，被遣散的孫耀庭就住在寺廟裡，一直到1996年逝世，享年94歲。