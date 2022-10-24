古代皇室后妃生下孩子後，大多不會親自哺育，歷史學家透露，這是因為當時有「哺乳期婦女不易懷孕」的傳聞，為了讓她們能繼續為皇室開枝散葉，因此特地聘請乳母來哺育皇室子女，但她們的工作不只餵奶那麼簡單，還必須照顧皇室子女的生活起居，甚至教導他們滿語。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，一位皇室子女通常不會只有一名乳母，大部分都是好幾人輪流服侍，但皇室挑選乳母的條件非常嚴格，不僅要乳汁醇厚，還要體貌端正、身體沒有異味，最重要的是出身也要過關，必須是內務府旗人婦女才有資格入選。

乳母的工作除了哺乳以外，還得在皇室子女身邊照顧他們的生活起居，很多乳母是會伴隨皇室子女一生的，同時取代他們的原生父母，成為與皇室子女關係最親近的對象，就連出嫁、娶妻後都還會一直跟著服侍，像是公主們出嫁時，就會待上自己的乳母夫婦一同前往蒙古。

到了乾隆朝的時候，因為滿人漢化的程度逐漸加深，皇族出現「滿語危機」，為了讓皇室子女從小就能在滿語的環境下長大、學習母語，於是要求皇室子女的乳母、保母得由會講滿語的旗人婦女來擔任，只是當時想要找會講滿語的嬤嬤並不容易。

不過在嚴苛的條件之下，皇室對於中選乳母的待遇也很好，她們算是嬤嬤的一種，且是當中身分地位最高的，每個月會分發二兩錢糧米食，待皇子、公主斷奶之後，待遇則和普通嬤嬤中的頭領「精奇嬤嬤」相同，雖然比哺乳時少，但薪資、地位仍是所有嬤嬤中比較高的群體。

此外，從康熙朝開始，皇帝就會封贈乳母，給予她們封號以及一系列極好的待遇，比如乾隆就曾賞給乳母房屋一所、銀一千兩，就連乳母死後，皇帝都會負起責任，撫育順治、康熙的嬤嬤朴氏，過世後就被康熙葬於皇陵附近，每次去給先帝、太后掃墓時，也會在乳母墳前祭酒。

皇帝對於乳母的子嗣也極其照顧，乾隆就曾調查3名乳母後代的生活情況，除了一名仕途順遂的後代外，乾隆還幫其中一人還清450兩銀子的債務，又安排另一人到咸安官官學念書，給予乳母的後代切實的關心和照顧。