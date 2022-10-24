一般身體內臟都各自有相對應的位置，不過大陸福建卻有一名13歲少女因為久咳不癒，就醫檢查發現是「鏡面人」，包括心、肺、肝、脾、胃腸等內臟呈現180度反轉。

綜合陸媒報導，福建13歲少女玲玲（化名）經常動不動就咳嗽，還總是覺得疲憊，上體育課時跑一圈操場就已經上氣不接下氣，這陣子咳嗽狀況又加劇，於是在家人陪同下輾轉好幾間醫院治療，但依舊沒有獲得根治。

直到他們到了福建醫科大學附屬福州兒童醫院就診後，經檢查發現玲玲的內臟竟然全部長反了，也就是所謂的「鏡面人」，情況極其少見。至於玲玲之所以久咳不癒的主因則是因為罹患「原發性纖毛不動」，一般而言，纖毛會不斷擺動，清除呼吸道的異物，但是玲玲呼吸道部分纖毛結構異常，導致無法順利清除，使得呼吸道更容易感染，才會一直咳嗽。

對此，醫師表示，「原發性纖毛不動」是一種罕見的染色體隱性遺傳疾病，透過基因檢測後，在玲玲父親的染色體上找到了相同的致病基因。最後醫師確認玲玲為纖毛運動障礙，合併內臟反位、鼻竇炎及支氣管擴張等多種情況，並制定了周全的治療方案，玲玲的咳嗽狀況逐漸好轉，肺功能也有明顯改善。