泰國警方近日發現，有一名28歲的女子疑似無家可歸，已經住在機場長達2個月，靠近詢問後，對方聲稱自己正在等待海外旅行的母親返國、接她回家，卻無法說出住家地址或親人資訊，因此警方將她轉交給相關單位負責，目前女子被安置在遊民保護中心，當局也將協助她找回親人。

根據《曼谷郵報》報導，泰國一名28歲女子自8月開始，就一直住在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）4號登機口附近，警方察覺異狀後，便聯繫芭葳娜兒童及婦女基金會（Paveena Hongsakul），請求他們協助，然而基金會人員抵達現場後，發現女子身形消瘦，無法條理清晰地回答問題，甚至說不出自家地址和親友資訊。

女子只透露，她的母親最近出國旅遊了，所以她才會待在機場，等待母親來接她回家。除此之外，之前也有人看到這名女子在機場內向其他遊客乞討，甚至去便利商店偷竊以維持生計。

基金會負責人芭葳娜（Paveena Hongsakul）表示，目前他們已經將女子帶到位於北帕巴登縣（Phra Pradaeng）的遊民保護中心安置，未來會與泰國社會發展和人類安全部合作，協助女子尋找她的親人，並提供她社會援助。

據悉大陸也有類似事件發生，一名54歲的失業男子2008年時和妻子吵架，一氣之下竟離家出走，住進北京機場的T2航厦，且一住就是14年，每個月他都可以領1000人民幣（約新台幣4520元）的失業補助，平時會搭公車出去買東西，錢花完了就在機場餐廳找食物，男子雖然對於自己的舉動相當後悔，卻始終不願意回家。