大陸南京一名男子在路邊草叢撿到一隻白色動物，模樣看起來像是薩摩耶犬，但男子不敢確定動物的品種，於是將動物抓起來，送到附近的派出所，警方請來動物專家鑑定，才知道這隻白色動物竟是大陸的「三有保護動物」北極狐。

根據《荔枝新聞》報導，大陸南京一名男子在草叢中發現一隻疑似被棄養的白色動物，看起來像是狗又像是狐狸，搞不清楚動物真實身分的男子，只好將牠抓起來、裝進寵物外出籠裡，並送到附近的派出所，警方請動物專家前來鑑定，發現牠竟是大陸的「三有保護動物」北極狐。

南京市公安局棲霞分局攝山派出所警察韓明陽表示，這隻北極狐的毛髮整潔乾淨，像是平常有被認真打理，因此初步判斷可能是人工飼養。由於北極狐不適合放生，在和許多動物專家溝通討論過後，警方決定將北極狐送到南京海底世界動物園，交給專業的飼育員照顧；目前北極狐仍待在警局，警方也聽從專家意見，準備蘋果餵食北極狐。

新聞曝光後很快引發網友熱議，大家紛紛留言，「不說還以為撿到了一隻薩摩耶」、「南京真的好多人養狐狸哦，家門口看到一隻白白的跟小狗一樣，以為是博美，結果主人說是小狐狸！」、「這是給牠找了個工作啊」、「此刻牠的主人看到這影片心情複雜，以後每周去海底世界看你的寵物吧！」、「真的太會撿了，為什麼我都遇不到這麼可愛的動物」。